Заподозрившая мужа в измене россиянка напала на 17-летнюю разлучницу

Женщина из Иркутской области заподозрила мужа в неверности, поэтому решила поиздеваться над 17-летней разлучницей. Она остригла ей волосы, облила зеленкой. В ее отношении завели уголовное дело.

Жительница Иркутска раздела девушку догола, остригла волосы, поставила на колени и облила зеленкой. Также женщина потребовала от разлучницы извинений за то, что та стала любовницей ее мужа. Кроме того, жительница Иркутской области опубликовала в своих соцсетях фото, на котором ее супруг попросил прощения на коленях.

Полиция узнала об этой истории. После этого 29-летнюю жительницу Саянска задержали. В СУ СК России по Иркутской области завели уголовное дело об истязании несовершеннолетней.

По версии следствия, подозреваемая 6 августа в доме на улице Ангарской в городе Зиме причинила физические и психические страдания 17-летней девушке. Она оскорбляла пострадавшую и наносила ей побои. Все свои действия она снимала на видео, которое в итоге оказалось в Сети.

Следователи допрашивают всех участников истории. Расследование дела продолжается.

По данным очевидцев, напавших на девушку было двое. В группе «ВКонтакте» «Инцидент. Иркутск» появилась информация, что на несовершеннолетнюю напали две женщины.