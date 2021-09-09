Жительницу Владимирской области заподозрили в убийстве

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Александрова, которую заподозрили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в конце августа. Подозреваемая вместе с супругом пустила к себе домой переночевать незнакомца, которого она встретила в магазине. Они начали распивать спиртное, и в какой-то момент между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку.

Женщина вступилась за мужа и ударила гостя несколько раз ножом в корпус. Полученные ранения оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте, а хозяева квартиры укрылись у своих знакомых, где позднее их нашли правоохранители. Подозреваемую заключили под стражу.