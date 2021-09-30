Заподозренный в расправе над студентками молодой человек ответил на обвинения

Приятель убитых в Гае девушек Анвар С. заявил, что накануне был в Уфе. Молодой человек добавил, что давно не общался с подругами и не знает, почему в Сети его назвали предполагаемым убийцей студенток.

О своей невиновности 18-летний юноша заявил в беседе с Telegram-каналом SHOT. По его словам, он шокирован тем, что о нем теперь пишут в соцсетях.

«С девчонками я давно не общался. Так, привет-привет, пока-пока. И все. вчера они сидели, отдыхали, видимо. Мне пишут тоже журналисты. По телевизору говорят. Не знаю убийцу, вообще не знаю», — добавил он.

Его брат Ильнар, который близко общался с одной из погибших, рассказал, что она в 00:46 призналась ему в любви в WhatsApp, это было последнее сообщение от нее.

«Она в WhatsApp написала в 00:46, что „я тебя люблю“, и вот и все. Они втроем были. Три подруги», — сказал молодой человек.

По его словам, больше в квартире никого не было, потому что он общался с одной из студенток по видеосвязи. Все выглядело обычным, ничего подозрительного он не заметил.

«Не знаю, почему Анвара сделали виновным. То, что он в Уфе вчера был и сегодня в Уфе находится. От Уфы до Гая просто километров 600 ехать, часов восемь», — пояснил Ильнар.

По его словам, на тот момент в квартире со студентками никого не было. Они вели себя спокойно, ничего подозрительного парень не заметил.

Тетя братьев в комментарии РИА ФАН также опровергла причастность своих племянников к убийству, заявив, что они уже давно живут и работают в Уфе.