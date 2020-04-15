Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику. Тот представился бойцом UFC Олейником

Эдгард Запашный стал жертвой обмана. Неизвестный убедил директора Большого Московского цирка перевести ему 50 тысяч рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Случившееся подтвердил и сам артист.

Запашный обратился в МВД поздно вечером 14 апреля и рассказал, что ему в мессенджер WhatsApp написал неизвестный человек и представился его хорошим другом — бойцом UFC Алексеем Олейником. В переписке лжезнакомый попросил у Эдгарда 50 тысяч рублей.

Запашный помог «другу», а потом перезвонил ему. Олейник, который сейчас живет в США, оказался удивлен рассказом приятеля. Он заявил, что никаких денег не просил и ничего не получал.

Сотрудники МВД связались с Запашным для выяснения обстоятельств случившегося. В разговоре артист подчеркнул, что приезжать к нему не надо из-за режима самоизоляции. Он сам готов подъехать в МО МВД России «Московский» и написать заявление о краже денег с банковской карты. Сейчас полиция разыскивает мошенника.

Эдгард Запашный прокомментировал случившиеся в своем Instagram. По его словам, он и его брат Аскольд много занимаются благотворительностью. Однако в этом случае они отдают деньги людям (часто детям), которые действительно им нужны.

«Потеряв сумму, сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл!» — отметил Запашный.