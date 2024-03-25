Криминал 25 марта 2024, 12:43 Запад не контактировал с Россией по теракту в Crocus City Hall — Кремль Песков: контактов с Западом о ходе расследования теракта в Crocus City Hall нет РИА «Новости»

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Россия не получала от западных служб информации по теракту в Crocus City Hall. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге об отсутствии международных контактов при расследовании нападения. Об этом сообщили «Известия».

«Каких-либо контактов с западниками сейчас нет», — сказал он.

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Песков опроверг получение информации от разведки США о готовящемся теракте. Он объяснил, что такая информация относилась к категории чувствительной и не разглашалась. По словам пресс-секретаря, данные разведки обычно передавали между спецслужбами, а не в администрацию президента.

Посольство США в начале марта предупредило своих граждан о готовящихся в России терактах. Американцам посоветовали избегать мест с большим скоплением людей. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник заявил, что теракт мог иметь политическую подоплеку.