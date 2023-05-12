12 мая 2023, 12:52
Занимавшуюся сексом при сыне жительницу Дзержинского арестовали на два месяца
Суд на два месяца арестовал жительницу Дзержинского, занимавшуюся сексом при сыне
Суд на два месяца арестовал жительницу Дзержинского, которая занималась сексом с сожителем на глазах 11-летнего сына. Об этом стало известно «360».
Женщина стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Ряд Telegram-каналов распространил информацию, что якобы она привлекала своего ребенка к съемкам в порно, но данные не подтвердились.
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Источник «360» уточнил, что подозреваемая на глазах у сына занималась сексом с сожителем и записывала процесс на камеру, но школьник в этом не участвовал.
Фигурантке 41 год, она нигде не работает, судимостей не имеет. Полицейские также задержали ее 27-летнего партнера.
Соседи семьи рассказали «360», что мать женщины не поддерживает общение со своей дочерью и не участвует в воспитании внука. Якобы из-за этого мальчик часто оставался на продленке.
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