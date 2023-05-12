Эксклюзив 12 мая 2023, 12:52 Занимавшуюся сексом при сыне жительницу Дзержинского арестовали на два месяца Суд на два месяца арестовал жительницу Дзержинского, занимавшуюся сексом при сыне

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Суд на два месяца арестовал жительницу Дзержинского, которая занималась сексом с сожителем на глазах 11-летнего сына. Об этом стало известно «360».

Женщина стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Ряд Telegram-каналов распространил информацию, что якобы она привлекала своего ребенка к съемкам в порно, но данные не подтвердились.

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Источник «360» уточнил, что подозреваемая на глазах у сына занималась сексом с сожителем и записывала процесс на камеру, но школьник в этом не участвовал.

Фигурантке 41 год, она нигде не работает, судимостей не имеет. Полицейские также задержали ее 27-летнего партнера.

Соседи семьи рассказали «360», что мать женщины не поддерживает общение со своей дочерью и не участвует в воспитании внука. Якобы из-за этого мальчик часто оставался на продленке.