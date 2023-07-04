Криминал 04 июля 2023, 18:58 Занимавшегося частным сыском россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене ТАСС сообщил о задержании подозреваемого в госизмене частного детектива РИА «Новости»

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Сотрудники ФСб задержали подозреваемого в государственной измене россиянина. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.

Собеседник заявил, что фамилия задержанного Наухацкий. Как выяснило агентство, человек с совпадающими анкетными данными есть в базе данных Федеральной налоговой службы.

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Он зарегистрировался в крымском селе Межводном в качестве индивидуального предпринимателя и оказывал услуги частной детективной деятельностью. Этой работой задержанный занимался до марта 2020 года.

В пресс-службе Лефортовского суда ТАСС подтвердили, что получили ходатайство следователей ФСБ об избрании меры пресечения задержанному Наухацкому в виде ареста.

«Он подозревается по статье 275 Уголовного кодекса России („Госизмена“)», — добавили в пресс-службе.

В конце июня Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Амурской области подозреваемого в государственной измене уроженца Украины. По версии следствия, мужчина более 10 раз переводил деньги ВСУ для закупки вооружений.