04 июля 2023, 18:58
Занимавшегося частным сыском россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене
ТАСС сообщил о задержании подозреваемого в госизмене частного детектива
Сотрудники ФСб задержали подозреваемого в государственной измене россиянина. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.
Собеседник заявил, что фамилия задержанного Наухацкий. Как выяснило агентство, человек с совпадающими анкетными данными есть в базе данных Федеральной налоговой службы.
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Он зарегистрировался в крымском селе Межводном в качестве индивидуального предпринимателя и оказывал услуги частной детективной деятельностью. Этой работой задержанный занимался до марта 2020 года.
В пресс-службе Лефортовского суда ТАСС подтвердили, что получили ходатайство следователей ФСБ об избрании меры пресечения задержанному Наухацкому в виде ареста.
«Он подозревается по статье 275 Уголовного кодекса России („Госизмена“)», — добавили в пресс-службе.
В конце июня Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Амурской области подозреваемого в государственной измене уроженца Украины. По версии следствия, мужчина более 10 раз переводил деньги ВСУ для закупки вооружений.
Суд
ФСБ
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