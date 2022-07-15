Замурованные окна и детские вещи. Появилось видео с места убийства семьи в Новошахтинске

Появилось видео с места убийства четырех членов семьи в Новошахтинске, обнаруженных расстрелянными в квартире дома, где среди трупов нашли выжившую девочку с простреленной шеей. Кадры появились в распоряжении «360».

Показан дом, в котором проживали убитые. Можно заметить, что некоторые окна на первых этажах замурованы. Территория перетянута лентой. Во дворе на веревке сушится одежда, много детских вещей. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасательной службы.

СМИ писали о семье как о неблагополучной и проживавшей в заброшенном доме, который планировали сносить.

СК ранее также опубликовал видео с места убийства. Возбуждено уголовное дело.

Пятерых членов семьи с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в пятницу, четверо были мертвы, в том числе малолетний мальчик. В живых осталась девочка, ее госпитализировали, сейчас врачи борются за ее жизнь. Источник в правоохранительных органах сообщал «360», что в убийстве подозревают 36-летнего местного жителя. По неподтвержденным данным СМИ, это знакомый семьи, который подозревал жену, что она изменяет ему с другом. Предположительно, подозреваемого до сих пор не задержали, он скрылся на автомобиле ВАЗ-2109 красного цвета, имеет при себе оружие. Полицейские разослали ориентировки и разыскивают злоумышленника.