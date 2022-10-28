Зампрокурора в Екатеринбурге задержали по подозрению в коррупции | 360°

Криминал 28 октября 2022, 16:21 Зампрокурора в Екатеринбурге задержали по подозрению в коррупции Ura.ru: ФСБ задержала заместителя прокурора в Екатеринбурге по подозрению во взятке Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Оперативники Федеральной службы безопасности задержали заместителя прокурора Ленинского района Санкт-Петербурга по подозрению во взяточничестве. Об этом Ura.ru рассказали в правоохранительных структурах.

«Заместителя прокурора взяли с поличным. Его подозревают в коррупции, связанной с одним из очень известных дел», — говорится в сообщении.

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Операцию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Работник прокуратуры принял взятку свыше двух миллионов рублей.

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Официальной информации от ФСБ и Следственного комитета пока что не поступало, сообщил «Царьград».

Издание E1.ru уточнило, что в настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее стало известно, что бывшую работницу городской администрации в Азове осудили на 3,5 года условно за взятку.