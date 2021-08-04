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    04 августа 2021, 09:10

    Зампредседателя рыболовецкого колхоза задержали по делу о гибели моряков с «Онеги»

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Следственный комитет задержал заместителя председателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина по делу о гибели моряков затонувшего судна «Онега». Его подозревают в нарушении требований охраны труда.

    По данным следствия, в декабре прошлого года капитан судна «Онега» сообщил подозреваемому об ухудшении погоды в районе нахождения судна, а также о его обледенении. Однако зампредседателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина не отдал распоряжение об уходе моряков в убежище. Это и привело к трагедии. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

    «Уже получено заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда, согласно выводам которой допущенные нарушения подозреваемого находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими трагическими последствиями», — сообщили в ведомстве.

    Расследование уголовного дела продолжается.

    Рыболовецкое судно «Онега» затонуло 28 декабря в Баренцевом море. На борту находились 19 рыбаков, удалось спасти только двух. Их подобрало судно «Войково».