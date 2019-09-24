Зампреда Сибирского отделения РАН оставили под арестом еще на месяц

Зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь проведет под стражей еще месяц. Ему продлили срок ареста по делу о растрате.

Соответствующее решение принял Фрунзенский районный суд Владивостока, рассказал РИА «Новости» представитель органа госвласти.

«Суд продлил Благодырю арест на месяц — до конца октября», — уточнили в суде.

Благодыря арестовали во Владивостоке в рамках расследования дела о подстрекательстве к присвоению или растрате. В судебных документах указано, что зампред Сибирского отделения РАН фигурирует в одном производстве вместе с депутатом Заксобрания Приморья и бывшим исполнительным директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Виктором Милушем.

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Милуш был заключен под стражу в ноябре 2018 года. Ему предъявили обвинения в «присвоении и растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере». Позже меру пресечения депутату заменили на залог.

С 2012 по 2013 годы Благодырь был замминистра по развитию Дальнего Востока, а ранее возглавлял ОАО «РАО ЭС Востока». В его состав входит ДЭК. На должность зампредседателя СО РАН его назначили в ноябре 2017 года.