Криминал 13 декабря 2023, 18:39 Зампреда комитета по транспорту Петербурга задержали — СМИ «Фонтанка»: экс-главу «Метростроя Северной столицы» Шмидта задержали Unsplash

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Экс-руководителя «Метростроя Северной столицы», заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Владимира Шмидта задержали. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, чиновника заподозрили в «специфическом расходовании» средств, потраченных при строительстве станции метро «Путиловская». При этом, согласно данным источника газеты, следствие не интересует период работы Шмидта в комитете по транспорту.

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Бывшего генерального директора «Метростроя Северной столице» назначили на этот пост в конце 2020 года. При нем организация получила статус единственного подрядчика по проектированию и строительству метрополитена.

Ранее в Приморье задержали директора местного краевого центра народной культуры. Чиновника заподозрили в получении взяток от предпринимателей. В отношении него возбудили уголовное дело.