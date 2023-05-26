Эксклюзив 26 мая 2023, 14:38 Замотанного в пакет младенца нашли в мусорном баке Челябинска Источник «360»: бездомный отец выкинул новорожденного в мусорный бак в Челябинске Телеканал «360»

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Плачущую новорожденную девочку вытащили из мусорного бака в Челябинске. Младенца выкинул отец, недовольный тем, что его сожительница забеременела. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Собеседник уточнил, что мужчина замотал ребенка в пакет и выбросил в контейнер. Спас новорожденную оперативный сотрудник уголовного розыска, который находился в отпуске.

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Во время прохода по двору он услышал, как местные жители говорили о странных звуках, которые раздавались из одного из баков. Когда правоохранитель заглянул внутрь, то нашел младенца. Он тут же вызвал на место коллег и медиков, которые забрали ребенка в больницу.

Челябинские следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. В пресс-службе ведомства сообщили, что новорожденную девочку нашли завернутой в пакет в мусорном баке около одного из домов Центрального района 26 мая.

Оперативники быстро установили личности родителей, которые оказались людьми без определенного места жительства. Сейчас сотрудники ведомства проводят мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

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В распоряжении «360» оказались фотографии с места происшествия и жительства родителей найденного ребенка. Судя по опубликованным кадрам, пара жила в подвале и вела маргинальный образ жизни.