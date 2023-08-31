Криминал 31 августа 2023, 13:04 Заморившей голодом щенка стаффорда жительнице Урала вынесли приговор Жительнице Урала назначили 200 часов обязательных работ за голодную гибель щенка

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Жительнице Челябинской области назначили 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера. Собаку бросили запертой в квартире на две недели. Труп обнаружили после того, как соседи пожаловались в полицию из-за запаха, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 31-летняя женщина живет в Бакале. В марте прошлого года она купила щенка стаффордширского терьера. В ноябре закрыла животное в квартире и переехала в Сатку.

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Периодически хозяйка щенка приезжала в Бакал, оставляла питомцу воду и корм. В последний раз она навестила его 13 мая этого года. В конце того же месяца соседи обратили внимание на запах, доносившийся из квартиры и обратились в полицию. После того, как дверь в жилище открыли, внутри нашли собаку, которая погибла от голода.

Против хозяйки щенка возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель. Приговор женщине вынес мировой судья судебного участка № 4 города Сатка и Саткинского района. Ее признали виновной и назначили наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.