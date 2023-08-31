31 августа 2023, 13:04
Заморившей голодом щенка стаффорда жительнице Урала вынесли приговор
Жительнице Урала назначили 200 часов обязательных работ за голодную гибель щенка
Жительнице Челябинской области назначили 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера. Собаку бросили запертой в квартире на две недели. Труп обнаружили после того, как соседи пожаловались в полицию из-за запаха, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.
По данным ведомства, 31-летняя женщина живет в Бакале. В марте прошлого года она купила щенка стаффордширского терьера. В ноябре закрыла животное в квартире и переехала в Сатку.
Реклама
Периодически хозяйка щенка приезжала в Бакал, оставляла питомцу воду и корм. В последний раз она навестила его 13 мая этого года. В конце того же месяца соседи обратили внимание на запах, доносившийся из квартиры и обратились в полицию. После того, как дверь в жилище открыли, внутри нашли собаку, которая погибла от голода.
Против хозяйки щенка возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель. Приговор женщине вынес мировой судья судебного участка № 4 города Сатка и Саткинского района. Ее признали виновной и назначили наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.
Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.
Урал
Животные
Реклама
Реклама