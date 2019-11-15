Замначальника управления по борьбе с наркотиками в Мытищах попался на взятке

Сотрудники ФСБ в минувший четверг задержали заместителя начальника Управления по борьбе с наркотиками МУ МВД Мытищинское Комарова и адвоката Скотникова. Как сообщил «360» осведомленный источник, оба задержанных стали фигурантами уголовного дела о взятке.

Конфуз заключается в том, что борец с наркотиками взял деньги пойманного дилера в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела.

Сотрудники управления по борьбе с наркотиками задержали в Мытищах торговца дурманом. Когда барыга предложил «решить вопросы» без заведения дела, ему тут же дали номер адвоката Скотникова. Юрист подъехал и заявил, что свобода обойдется дорого. В один миллион 200 тысяч рублей и 12 тысяч долларов. Когда наркодилер согласился и передал деньги юристу, то его тут же отпустили.

Лишившийся денег наркоторговец решил наказать взяточников и обратился в ФСБ. Для того, чтобы подтвердить слова заявителя его снова отправили к адвокату Скотникову. В ходе беседы с уже знакомым подозреваемым адвокат проговорился о полученных деньгах.

В середине октября сотрудники ФСБ начали проверку, а 24 октября уже завели уголовное дело. После этого прошли следственные действия, в том числе и в кабинетах адвоката Скотникова и заместителя начальника управления Комарова. Сначала еще задержали следователя, но после отпустили.

Сегодня Мытищинский районный суд продлил срок задержания обоим задержанным на 72 часа. Показывать свои лица ни Скотников, ни Комаров не захотели.

Задержанный Скотников. Источник фото: телеканал «360»

Они старательно прятали лица под капюшонами.

Задержанный Комаров. Источник фото: телеканал «360»

По словам осведомленного источника, фигурантами этого дела могут стать еще около 10 сотрудников полиции. Следствие по делу продолжается.