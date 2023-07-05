Криминал 05 июля 2023, 11:20 Замначальника УФСИН по Крыму и руководителей двух СИЗО задержали по делу о взятках СК: троих высокопоставленных сотрудников УФСИН Крыма задержали по делу о взятках РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали заместителя начальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний, а также руководителей двух СИЗО в Симферополе. Их заподозрили в получении взяток за покровительство компании, доставлявшей посылки в изоляторы без проверки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1, им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», — сказано в сообщении ведомства.

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Еще одной фигуранткой дела стала петербурженка, ее заподозрили в даче взяток должностным лицам. По данным следствия, компания из Санкт-Петербурга с 2022 года по договору доставляла каждый день посылки в СИЗО, директор фирмы также создала онлайн-магазин для заключенных. Там они могли выбирать и покупать различные товары.

Следствие выяснило, что первый замначальника УФСИН и его подчиненные получали взятки от предпринимательницы за провоз бандеролей без досмотра и покровительство компании. Первого заместителя начальника УФСИН Крыма задержали в Санкт-Петербурге, двух других фигурантов дела взяли в Крыму, петербурженку также задержали. Следователи проводят обыски на их рабочих местах.