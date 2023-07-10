Криминал 10 июля 2023, 20:37 Замначальника отдела по мобилизационной работе застрелили в Краснодаре Shot: в Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе РИА «Новости»

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В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе 42-летнего Станислава Ржицкого. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, он отправился ранним утром на пробежку. Неизвестный ждал его около спортивного комплекса «Олимп». Он выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому и скрылся с места преступления.

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«Пострадавший скончался на месте от ранений. Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“, нападавшего ищут», — уточнили в публикации.

Ржицкий также являлся капитаном второго ранга и командиром подлодки «Краснодар». Как подчеркнули в канале, украинские СМИ обвиняли его в запуске «Калибров» по территории действия киевского режима.