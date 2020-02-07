Замначальника Генштаба Арсланова арестовали на два месяца

Суд арестовал на 2 месяца замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Его подозревают в мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить. Ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять под стражу в зале суда», — передает РИА «Новости» решение решение судьи.

Бывший полковник будет находится в СИЗО до 7 апреля. СК РФ считает, что Арсланов виновен в хищении 6,7 миллиарда рублей при заключении контракта по обслуживанию и ремонту военной техники. Дело было открыто еще в 2013 году, но обвинения Арсланову предъявили в октябре прошлого года. В декабре имущество военного и его детей было арестовано.

Сам полковник не признает свою вину и обвинения считает надуманными. По его словам, радиостанция поставляется только для Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует. Адвокат подсудимого указал, что эксперт завысил стоимость радиостанции.