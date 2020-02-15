Замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова арестовали за взятки

Как считает следствие, в 2016 году Олег Кузнецов был руководителем администрации Читы. Некий предприниматель в надежде на общее покровительство выполнил дорогостоящие работы для чиновника, не взяв с него за это ни копейки. Например, предприниматель полностью привел в порядок участок вокруг загородного дома Кузнецова в пригороде Читы. По самым скромным расценкам, такое благоустройство обошлось миллиона в два — рублей.

Позже предприниматель не раз оказывался полезным чиновнику. Общую сумму взяток следователи оценили в семь миллионов рублей.

Суд Центрального района Читы по ходатайству следователей отправил чиновника под стражу. Суд учел, что Кузнецов, оставаясь на свободе, мог сбежать или оказывать давление на других фигурантов дела.