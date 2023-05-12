Криминал 12 мая 2023, 16:49 Замминистра Запорожской области пережил покушение в Мелитополе Дело о покушении завели в Мелитополе после ранения замминистра взрывом самодельной бомбы РИА «Новости»

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Заложенное в урне около подъезда жилого дома самодельное взрывное устройство сдетонировало в Мелитополе. Травмы получил исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что взрыв прогремел в пятницу, 12 мая. Бомбу привели в действие в тот момент, когда чиновник выходил из подъезда. Пострадавшего с минно-взрывными травмами доставили в больницу.

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Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. Прибывшие на место криминалисты забрали улики с места преступления и передали их на экспертизу.

Сотрудники ведомства собрали показания очевидцев и свидетелей. Оперативные мероприятия для установления причастных продолжаются.

Это не первое покушение против представителей власти в Мелитополе. В конце апреля при взрыве самодельного взрывного устройства смертельные травмы получил заместитель начальника УВД города. Сопровождавшего его коллегу спасли врачи.

Причастных к организации покушения задержали сотрудники ФСБ. Это оказались участники диверсионно-разведывательной группы, в состав которой вошли украинец и два россиянина. Как подчеркнули в ведомстве, диверсанты готовили еще одно покушение на высокопоставленного сотрудника полиции во время майских праздников.