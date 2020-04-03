Замминистра строительства Челябинской области задержали по подозрению во взятке

По данным следствия в 2016-м — 2017 годах подозреваемая получила 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации и, пользуясь служебными полномочиями, обеспечила выплаты за исполнение договора по муниципальным контрактам.

Преступление Антоновой выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства получения взятки. В СК решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения чиновнице.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области Антонова работает с 2015 года. Сначала она была заместителем начальника управления строительства, потом начальником управления капитального строительства и в октябре 2019 года стала заместителем министра.

Ранее ФСБ сообщила, что по подозрению во взяточничестве задержали вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко.