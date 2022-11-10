Криминал 10 ноября 2022, 23:32 Замминистра культуры Оренбургской области арестовали по делу о коррупции СК: замминистра культуры Оренбургской области арестовали по делу о коррупции Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Суд арестовал заместителя министра культуры Оренбургской области. Его отправил под стражу из-за получения крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Ленинский районный суд города Оренбурга удовлетворил ходатайство следственных органов следственного управления СК РФ по Оренбургской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра культуры Оренбургской области», — заявили в ведомстве.

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Как выяснили следователи, обвиняемый получал деньги от директора одной из строительных фирм. Мужчина передал в общей сложности более 400 тысяч рублей за покровительство его предпринимательской деятельности.

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Организация занимается строительными и ремонтными работами на объектах сферы культуры области, в том числе в рамках национального проекта «Культура». Деньги директор фирмы приносил замминистру в период с 1 октября 2019-го по 9 апреля 2020 года.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства уголовного дела.