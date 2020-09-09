Замминистра энергетики арестован до 8 ноября по делу о хищении 600 млн руб.

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов по ходатайству следствия был отправлен Басманным судом Москвы под арест до 8 ноября. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, хищении свыше 600 миллионов рублей. Своей вины Тихонов не признает.

Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

«Суд постановил: избрать в отношении Тихонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября 2020 года», — огласила решение судья Валентина Левашова.

Потерпевшим в громком деле признано ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России.

Тихонов был задержан 8 сентября и помещен в изолятор временного содержания на Петровке. Следователи считают, что он похитил 603 миллиона рублей, выделенных Минэнерго на создание информационной системы. По делу проходят его советник и вице-президенты АО «Ланит».

На суде выяснилось, что Тихонов владеет недвижимостью во Франции. Подсудимый ответил, что квартира была задекларирована.

Следователь СК во время слушания заявил, что близкое окружение Тихонова оказывает на свидетелей по делу давление. Кроме того, он пытался скрыться от представителей правопорядка «применяя различные способы конспирации».