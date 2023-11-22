Криминал 22 ноября 2023, 10:47 «Заминировавшего» более 800 объектов в России и Белоруссии юношу отправили в колонию на 2,5 года ФСБ: юноша получил 2,5 года за «минирование» 800 объектов в РФ и Белоруссии

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Молодой россиянин отправится на 2,5 года в колонию за ложное минирование более 800 объектов на территории РФ и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, 19-летний парень с марта по май 2021 года рассылал информацию с ложными террористическими угрозами через электронные почтовые адреса иностранных доменов. В общей сложности «письма счастья» получили 395 адресатов в 37 регионах России и 450 — в Белоруссии.

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Угрозы минирования касались объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры двух стран.

В результате в Омске злоумышленника задержали. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о ложных сообщениях о террористических актах. Парень сотрудничал со следствием и раскаивался в содеянном.

Советский районный суд Омска приговорил его к 2,5 года тюрьмы. Также ему придется заплатить 2,5 миллиона рублей за материальный ущерб.