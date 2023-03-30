Криминал 30 марта 2023, 18:40 Врио замгубернатора Брянской области Кулешову арестовали по делу о взятке Басманный суд арестовал врио замгубернатора Брянской области Кулешову по делу о коррупции

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Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой. Ее обвиняют в даче особо крупной взятки.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в суде.

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Замгубернатора Брянской области арестовали до 28 мая 2023 года. Уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства сторонам защиты об избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Ранее правоохранители задержали временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Чиновниц заподозрили в получении взяток в особо крупном размере.

Следственный комитет завел уголовные дела. Кулешова находилась на своем посту более года. После того как ее сменила Егорова, стала руководить департаментом внутренней политики.