    01 мая 2020, 23:06

    Замглавы Воскресенского УМВД задержали за взятку

    Анатолий Минкин

    Взятку в 100 тысяч рублей получил заместитель начальника УМВД России по Воскресенскому городскому округу у проходящего по уголовному делу подозреваемого. В ответ он обещал не назначать ему строгую меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

    По предварительным данным, полицейский вместе со своей подчиненной договорились и требовали у проходящего по уголовному делу подозреваемого 100 тысяч рублей. В такую сумму они оценили возможность избрания менее строгой меры пресечения.

    Деньги подозреваемому поручили перевести на счет одного из знакомых полицейского. После того, как средства пришли, то знакомый передал их силовику. О происхождении средств владелец счета не догадывался.

    Сотрудники С К при участии оперативников ФСБ задержали полицейского. Ему предъявили обвинение в получении взятки с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством. В ходе допроса он признал свою вину. В ближайшее время суд назначит меру пресечения. Его подчиненная проходит по делу подозреваемой.

    Следователи продолжают расследование уголовного дела.