Замглавы Воскресенского УМВД задержали за взятку

По предварительным данным, полицейский вместе со своей подчиненной договорились и требовали у проходящего по уголовному делу подозреваемого 100 тысяч рублей. В такую сумму они оценили возможность избрания менее строгой меры пресечения.

Деньги подозреваемому поручили перевести на счет одного из знакомых полицейского. После того, как средства пришли, то знакомый передал их силовику. О происхождении средств владелец счета не догадывался.

Сотрудники С К при участии оперативников ФСБ задержали полицейского. Ему предъявили обвинение в получении взятки с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством. В ходе допроса он признал свою вину. В ближайшее время суд назначит меру пресечения. Его подчиненная проходит по делу подозреваемой.

Следователи продолжают расследование уголовного дела.