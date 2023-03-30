30 марта 2023, 18:40
Замглавы центра МФТИ арестовали за фейки об армии
Бабушкинский суд Москвы отправил под стражу замглавы центра МФТИ за фейки об армии
Ставший фигурантом уголовного дела по распространению недостоверной информации об армии заместитель исполнительного директора Научно-технологического центра транспортных электрохимических решений Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев останется в СИЗО до 22 мая. Решение об аресте принял Бабушкинский суд Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.
Сотрудника вуза обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической, идеологической ненависти.
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«Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 30 марта 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком по 22 мая 2023 года», — говорится в решении суда.
Тимирязевский суд Москвы 30 марта также отправил на семь лет в колонию 63-летнего пенсионера, опубликовавшего в социальных сетях два комментария с осуждением специальной военной операции. Против мужчины завели уголовное дело о дискредитации армии.
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