Криминал 30 марта 2023, 18:40 Замглавы центра МФТИ арестовали за фейки об армии Бабушкинский суд Москвы отправил под стражу замглавы центра МФТИ за фейки об армии МФТИ

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Ставший фигурантом уголовного дела по распространению недостоверной информации об армии заместитель исполнительного директора Научно-технологического центра транспортных электрохимических решений Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев останется в СИЗО до 22 мая. Решение об аресте принял Бабушкинский суд Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Сотрудника вуза обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической, идеологической ненависти.

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«Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 30 марта 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком по 22 мая 2023 года», — говорится в решении суда.

Тимирязевский суд Москвы 30 марта также отправил на семь лет в колонию 63-летнего пенсионера, опубликовавшего в социальных сетях два комментария с осуждением специальной военной операции. Против мужчины завели уголовное дело о дискредитации армии.