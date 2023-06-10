Криминал 10 июня 2023, 16:47 Замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии стал фигурантом дела о мошенничестве Депутат Хинштейн сообщил об аресте замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии Снегирева РИА «Новости»

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Московские следователи при поддержке ФСБ задержали заместителя начальника Центра государственной экспертизы Росгвардии Алексея Снегирева в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он заявил, что Снегирева заподозрили в изготовлении подложной экспертизы проектных документов на ремонт здания МВД в Газетном переулке Москвы.

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По предварительным данным, подрядная организация по подложным документам завысила смету на проведение работ, а Снегирев за откат закрыл глаза на выявленные нарушения и выдал положительное заключение.

За «услугу» фирма его родственников получила шесть миллионов рублей со счета подрядной организации. По ходатайству следователей суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Хинштейн отметил, что по этому делу также проходят бывший начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов, а также директор ООО «ЭнергоСтрой» Максим Иванов. Их обвинили в крупном мошенничестве, совершенным группой лиц.