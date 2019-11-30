Замглавы свердловского СК заподозрили в крупной взятке и задержали

Вместе с ним задержали юриста из адвокатской палаты Владимирской области. Его обвинили в посредничестве. Бусылко и адвоката взяли с поличным следователи и сотрудники ФСБ. Замруководителя ведомства, считает следствие, взял деньги за отмену постановления о закрытия уголовного дела. Следователи, которые сейчас устанавливают все обстоятельства преступления, будут ходатайствовать об аресте Бусылко и его подельника.

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Михаилу Бусылко 43 года. Он неоднократно поощрялся за успешную службу в органах прокуратуры и СКР. Начал службу в органах следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга в 1998 году.

Он также работал следователем прокуратуры Свердловской области, а также следователем по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.