Замглавы свердловского СК отправили под домашний арест по делу о взятке

Ближайшие два месяца первый замглавы СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко проведет под домашним арестом по делу о взятке.

«Избрать Бусылко меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев, <…> по 28 января 2020 года», — приводит РИА «Новости» слова судьи. Заседание по делу Бусылко прошло в закрытом режиме в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Замглавы свердловского СК заподозрили в крупной взятке и задержали Подробнее

Высокопоставленного уральского следователя задержали и предъявили обвинение по статье УК РФ «Получение взятки» 30 ноября. Вместе с ним также задержали юриста из адвокатской палаты Владимирской области, которого обвинили в посредничестве.

По версии следствия, замруководителя ведомства взял деньги за отмену постановления о закрытии уголовного дела. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.

43-летний Бусылко всегда был на работе на хорошем счету. Его не раз поощряли за успешную службу в органах прокуратуры и СКР. Ранее он работал следователем прокуратуры Свердловской области, а также следователем по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.