Замглавы СК объяснил, почему не стоит считать убийства с расчленением характерными для Петербурга

Убийства с расчленением не характерны для Санкт-Петербурга. Об этом заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

«Такое впечатление о Санкт-Петербурге сложилось из-за излишнего ажиотажа вокруг зловещего, циничного убийства аспирантки, совершенного историком Соколовым, и не менее резонансного убийства рэпера Картрайта», — сказал он в интервью ТАСС.

Клаус заметил, что оба преступления уже раскрыли. Соколову вынесли приговор, дело об убийстве Картрайта в ближайшее время завершится.

«Нельзя утверждать, что такой способ сокрытия преступления свойственен именно Санкт-Петербургу, здесь нет какой-либо особенности именно этого города», — добавил замглавы СК.

По его словам, такие преступления происходят и в других российских регионах. Он подчеркнул, что, несмотря на определенную жестокость, поведение убийцы в таких случаях — это не что иное, как один из способов скрыть следы содеянного, убийца всеми возможными способами пытается избавиться от тела». Клаус добавил, что в 2021 году не произошло ни одного убийства, которое было бы связано с расчленением.

По статистке, 70% убийств в Санкт-Петербурге происходит из-за конфликтов на бытовой почве, в состоянии алкогольного опьянения и дома у людей. Уровень уличной преступности в данный момент в городе невысокий. Он снижается каждый год. Почти половина всех убийств (47%) совершают уже ранее судимые люди.