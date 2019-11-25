Замглавы Росалкогольрегулирования попросила об увольнении из-за задержания

После задержания заместитель главы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная написала заявление на увольнение. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и должны рассмотреть вопрос об аресте.

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«Она подала заявление об увольнение сразу после задержания», — цитирует «Интерфакс» слова адвоката Голосной.

Заседание по делу замглавы Росалкогольрегулирования пройдет 25 ноября в Пресненском суде Москвы. Во время слушания будет рассматриваться ходатайство о заключении обвиняемой под стражу.

Об аресте Голосной стало известно на прошлой неделе. Ей предъявили обвинение в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

По данным следствия, задержанная поручила своим сотрудникам сделать заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи информации об объемах производства в единую госсистему учета алкогольной продукции. При этом приборы нарушали существующие стандарты. Таким образом компания не заплатила 58 миллионов рублей налогов.

Также в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями проходят и. о. главы управления Росоалкогольрегулирования по ЦФО Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.