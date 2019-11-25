Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную. Ее заключили под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Замглавы Росалкогольрегулирования попросила об увольнении из-за задержания Подробнее

«Суд постановил: избрать в отношении Голосной меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит решение судьи Сергея Артемова «Интерфакс».

О заключении чиновницы под стражу ходатайствовало следствие.

Ирину Голосную задержали 21 ноября по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. После этого она написала заявление об увольнении со своей должности.

По данным следователей, Голосная помогла ООО «Альфа-групп» уйти от уплаты налогов. Она поручила своим сотрудникам написать заключение об опломбировании приборов фиксации данных об объемах производства, которые передаются в единую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом Голосная знала, что оборудование не соответствовало стандартам. Благодаря махинациям компании не выплатила 58 миллионов рублей и продолжала выпускать пиво.