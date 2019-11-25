Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали в Москве
Замглавы Росалкогольрегулирования попросила об увольнении из-за задержанияПодробнее
«Суд постановил: избрать в отношении Голосной меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит решение судьи Сергея Артемова «Интерфакс».
О заключении чиновницы под стражу ходатайствовало следствие.
Ирину Голосную задержали 21 ноября по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. После этого она написала заявление об увольнении со своей должности.
По данным следователей, Голосная помогла ООО «Альфа-групп» уйти от уплаты налогов. Она поручила своим сотрудникам написать заключение об опломбировании приборов фиксации данных об объемах производства, которые передаются в единую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом Голосная знала, что оборудование не соответствовало стандартам. Благодаря махинациям компании не выплатила 58 миллионов рублей и продолжала выпускать пиво.