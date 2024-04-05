Криминал 05 апреля 2024, 20:23 Замглавы разработчика Leonardo избрали меру пресечения Суд избрал замглавы «Сирена-Трэвел» меру пресечения по делу о сбоях в Leonardo Telegram-канал судов общей юрисдикции

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Хорошевский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении заместителя генерального директора АО «Сирена-Трэвел» Александра Кальчука по делу о сбоях в системе Leonardo. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года в отношении Кальчука Александра Васильевича», — говорится в сообщении.

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Кальчука обвиняют по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

В 2023 году система Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке с Украины, что вызывало затруднения регистрации в аэропортах. Силовики устроили 3 апреля обыски в офисах компании-разработчика. Правоохранители намерены изучить технику, чтобы установить «возможные уязвимости».