Замглавы «Почты России» не признал себя виновным в превышении полномочий

«Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками, прошу мне избрать более легкую меру», — заявил Емельченков. На сегодняшнем суде рассматривалось ходатайство следствия об избрании домашнего ареста, однако зашита протестовала. Адвокат Емельченкова настаивал на залоге до пяти миллионов рублей.

Заседание прошло в Чертановском суде, там же адвокат обвиняемого сообщил, что во время обысков у Емельченкова забрали загранпаспорт. Кроме топ-менеджера «Почты России» фигурантами по этому делу проходят его бизнес-партнер и владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин.

Емельченкова следствие подозревает в виновности по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Он может быть лишен свободы на срок от 3 до 10 лет.