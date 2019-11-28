Замглавы Назрани арестовали. Его подозревают в превышении полномочий

По данным правоохранительных органов, в 2017 году администрация Назрани заключила с госпредприятием фиктивный муниципальный контракт. Подрядчик должен был построить водопровод, установить водонапорные башни и пробурить артезианские скважины. По факту никто ничего не сделал, однако бюджетные средства в размере 24 миллионов рублей вывели на счета сторонних организаций.

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Волк отметила, что контракт заключили с нарушением федерального закона — его не было на официальном сайте госзакупок. Кроме того, номер документа не соответствует дате его заключения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Если вину чиновника докажут, то он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.