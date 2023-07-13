Криминал 13 июля 2023, 22:51 Замглавы Минцифры Паршина отправили под домашний арест на 2 месяца Суд отправил подозреваемого в коррупции замглавы Минцифры Паршина под домашний арест Телеканал «360»

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Басманный суд Москвы принял решение до 12 сентября отправить под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича <…> отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — рассказали в пресс-службе суда.

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Ранее стало известно, что Паршина задержали сотрудники Следственного комитета. Сообщалось, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала Mash, замминистра получил 3,5 миллиона рублей от гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова за помощь в выделении грантов. Официально эту информацию правохранительные органы пока не подтвердили.

Моносова также арестовали на два месяца. Его обвиняют в даче взятки.