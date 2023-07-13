Криминал 13 июля 2023, 18:26 Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции СК задержал замглавы Минцифры Паршина по подозрению в коррупции РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета задержали замминистра цифрового развития РФ Максима Паршина по подозрению в преступлении, связанном с коррупцией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами СК России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — отметила она.

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В Минцифры журналистам заявили, что ведомство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам.

По данным «Коммерсанта», следователи обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения Паршину в виде заключения под стражу. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, однако суть дела не раскрывается. Источник издания в правительстве поделился, что замминистра взяли с поличным при получении взятки.