Замглавы Минтранса обвинили в особо крупном мошенничестве

Замглавы Минтранса Владимира Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Его уже отправили в изолятор временного содержания, сообщила пресс-служба МВД.

«Сегодня следователем СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО Владимиру Токареву предъявлено обвинение», — заявили в ведомстве.

Замминистра обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Токарев действовал вместе с другими подозреваемыми и воспользовался своим служебным положением.

Предварительно правоохранители установили, что с 2016 по 2018 год Токарев привлек к хищению денег людей из числа руководства ООО «Спецтрансстрой» и ООО «Главстройинвест» и других аффилированных организаций. Тогда замглавы министерства был первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

Следователи провели обыски в квартире и служебном кабинете Токарева. Они изъяли документацию и другие предметы, служащие доказательством преступления.

«В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.

Замглавы Минтранса уже задержали и отправили в изолятор временного содержания. Сейчас правоохранители устанавливают всех соучастников преступления. Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД России.