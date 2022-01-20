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    20 января 2022, 21:37

    Замглавы Минтранса обвинили в особо крупном мошенничестве

    МВД: замглавы Минтранса Токарева предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

    Дарья Бунякова

    Замглавы Минтранса Владимира Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Его уже отправили в изолятор временного содержания, сообщила пресс-служба МВД.

    Замглавы Минтранса обвинили в особо крупном мошенничестве

    «Сегодня следователем СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО Владимиру Токареву предъявлено обвинение», — заявили в ведомстве.

    Замминистра обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Токарев действовал вместе с другими подозреваемыми и воспользовался своим служебным положением.

    Предварительно правоохранители установили, что с 2016 по 2018 год Токарев привлек к хищению денег людей из числа руководства ООО «Спецтрансстрой» и ООО «Главстройинвест» и других аффилированных организаций. Тогда замглавы министерства был первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

    Следователи провели обыски в квартире и служебном кабинете Токарева. Они изъяли документацию и другие предметы, служащие доказательством преступления.

    «В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.

    Замглавы Минтранса уже задержали и отправили в изолятор временного содержания. Сейчас правоохранители устанавливают всех соучастников преступления. Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД России.