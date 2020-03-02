Замглавы иркутского Россельхознадзора арестовали за крупную взятку

В Иркутске арестовали замглавы территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. Его заподозрили в получении крупной взятки.

О заключении Журавлева под стражу ходатайствовал следователь, уточнили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

Чиновника обвинили по статье 290 УК РФ. Ему вменяют получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Под арестом замруководителя ведомства пробудет два месяца.

Следствие выяснило, что 28 февраля Журавлев получил 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Деньги ему передали за выдачу фитосанитарных сертификатов — необходимых для экспорта леса документов, уточнили в пресс-службе СК РФ по региону.

Сотрудники СК вместе с коллегами из ФСБ задержали чиновника и «иных должностных лиц». По месту жительства подозреваемых прошли обыски, деньги и бумаги по делу нашли и в их кабинетах. В одном из них даже обнаружили кокаин.

Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Иркутской области добавили, что взятку Журавлев получил в своем служебном кабинете 28 февраля.

Личности его сообщников устанавливаются.