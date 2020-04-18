Замглавы Хакасии задержали за многомиллионную взятку. Видео

Сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Сергея Новикова с поличным во время получения взятки. Против чиновника возбудили уголовное дело.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, дело возбудили по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в декабре 2019 года между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией заключили государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство жилого корпуса психоневрологического интерната. Новиков потребовал от подрядчика взятку в размере 12 миллионов рублей за покровительство.

17 апреля чиновник встретился в Абакане с представителем фирмы, чтобы получить часть денег — два миллиона рублей. Силовики задержали его с поличным. Следствие попросит суд арестовать Новикова. Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.