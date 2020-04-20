Замглавы Хакасии отстранили от должности после задержания за взятку

Министр строительства и ЖКХ Хакасии вице-премьер региона Сергей Новиков лишился своих полномочий. Чиновника отстранили от должности после того, как задержали за крупную взятку.

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что в случае признания вины наказание для Новикова должно быть максимально суровым. Его слова привел «Интерфакс».

«Если он действительно совершил это вопиющее преступление, наказание должно быть максимально суровым», — подчеркнул Коновалов, добавив, что окончательное решение о виновности вынесет суд.

Приказ об отстранении чиновника уже подписан. Обязанности подозреваемого в коррупции Новикова распределят среди других министров и ведомств.

Чиновника, который исполнял обязанности замглавы Хакасии, взяли с поличным при получении крупной взятки. СК возбудил уголовное дело, а самого Новикова арестовали до 16 июня. Следствие считает, что он требовал у подрядчика за свое покровительство 12 миллионов рублей.