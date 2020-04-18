Замглавы Хакасии отправили в СИЗО. Его поймали с поличным при получении взятки

Исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Сергея Новикова задержали при получении крупной взятки. Абаканский городской суд отправил чиновника под арест до 16 июня, сообщили в СК.

Как ранее сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, против него возбудили дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в декабре 2019 года между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией заключили государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство жилого корпуса психоневрологического интерната. За свое покровительство Новиков потребовал от подрядчика взятку в размере 12 миллионов рублей.

В пятницу 17 апреля он встретился в Абакане с представителем компании, чтобы получить часть денег — два миллиона рублей. Силовики задержали его с поличным.

Новиков занимал высокие должности в правительстве региона. Он был председателем Госкомитета по охране окружающей среды, Госкомитета по промышленности и экологии, работал министром по градостроительству. Чиновник возглавлял министерство регионального развития Хакасии и министерство строительства и ЖКХ.