Замглавы департамента Минкультуры обвинили в крупном мошенничестве

«В суд поступили ходатайства об аресте главы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, руководителя центра культурного наследия „Роскапстрой“ Владимира Цветнова, гендиректора „СмартФинанс“ Татьяны Магдеевой, а также Сергея Семикова», — сказала она.

Представительница суда добавила, что всем троим предъявлены обвинения по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Как уточнил ТАСС, в скором времени фигуранты дела могут быть арестованы. Заседания начнутся в ближайшее время.

Департамент состоит из отдела государственной охраны объектов культурного наследия, отдела контроля в сфере культурного наследия, отдела регионального контроля и надзора, отдела государственного реестра отдела регулирования градостроительной деятельности, отдела государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей и отдела лицензирования и контроля в сфере реставрации.