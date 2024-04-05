Криминал 05 апреля 2024, 22:09 Замглавы по IT «Сирена-трэвел» задержали по делу о воздействии на инфраструктуру РИА «Новости»

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Заместителя гендиректора по IT и по производству АО «Сирена-трэвел» (входит в «Ростех») Игоря Ройтмана задержали. Об этом сообщил ТАСС.

«Ройтман задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказано в публикации.

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Мужчина проходит фигурантом по уголовному делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.

До этого Хорошевский районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю генерального директора АО «Сирена-Трэвел» Александру Кальчуку по делу об ошибках в системе Leonardo. Ему запретили определенные действия до 4 июня 2024 года.

В прошлом году на систему Leonardo запустили массовую DDоS-атаку со стороны Украины. Это вызвало проблемы при регистрации в аэропортах. Правоохранители обыскали офисы компании-разработчика и начали изучать технику для определения «возможных уязвимостей».