Замгендиректора ЦЭНКИ Арустамова арестовали по подозрению в мошенничестве

Заместителя директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марата Арустамова, оператора гражданских космодромов России, арестовали. Его подозревают в мошенничестве, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Судья заключил Арустамова под стражу до 20 декабря, его подозревают в мошенничестве по части 4 статьи УК РФ, уточнил информацию секретарь суда Александр Воронин.

20 октября от знакомого со случившимся источника стало известно, что Арустамова задержали по итогам внутренней проверки «Роскосмоса». Следственные действия начались в Москве, а затем заместителя директора ЦЭНКИ перевезли в Благовещенск.

Сейчас его подозревают в сборе взяток за финансирование работ строительной компании «Респект-СМ». Ее генерального директора Алика Алексаняна уже арестовали по такой же статье, он же сдал Арустамова, писала газета «Коммерсант». Алексаняна обвиняли в хищении около 60 миллионов рублей, выделенных на строительные работы на космодроме «Восточный», но он свою вину не признал.