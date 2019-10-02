Замглавы «Аэрофлота» арестовали на два месяца

Следователи заявили, что Александров — бывший сотрудник правоохранительных органов, а значит, у него есть связи и финансовые возможности, чтобы помешать ходу расследования. Кроме того, он может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.

Суд попросил арестовать замгендиректора «Аэрофлота» по делу о мошенничестве Подробнее

Представляющие интересы Александрова адвокаты и он сам просили суд отправить его под домашний арест. Защита указывала, что пока нет свидетельств и доказательств его причастности к вменяемому преступлению. Кроме того, на этом юристы настаивали особо, топ-менеджер «Аэрофлота» готов сотрудничать со следствием, даже несмотря на непризнание своей вины.

О домашнем аресте для Александрова заявил и прокурор.

Следствие считает, что в 2016–2017 годах Владимир Александров, занимая должность заместителя директора ПАО «Аэрофлот» по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг перевозчику. По этим документам необоснованно перечислили не менее 250 миллионов рублей. Итоговую сумму похитили.

Всего к мошеннической схеме, по версии следствия, причастны еще три человека: адвокат коллегии «Консорс» Дина Кибец, председатель коллегии Александр Сливко и экс-руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова.

Всем им предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве в составе группы.