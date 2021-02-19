Заместителя мэра Челябинска арестовали на 2 месяца по обвинению в коррупции

Заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова отправили в СИЗО. Суд арестовал чиновника по обвинению в получении взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого на два месяца — до 17 апреля 2021 года», — рассказали агентству в надзорном ведомстве.

По данным следствия, Извеков в прошлом году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя компании за покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Против него завели дело по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Максимальный срок наказания за такое преступление — 12 лет лишения свободы.

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