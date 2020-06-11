Заместителя главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске отправили в СИЗО

Заместителя главного инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Юрия Кузнецова арестовали, как и двух его начальников — директора предприятия Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.

Руководство ТЭЦ-3 подозревают в причастности к утечке топлива из резервуара в Норильске.

Авария на предприятии произошла 29 мая. В тот день из резервуара вытекло около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в почву, ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате просадки бетонной площадки, на которой был установлен резервуар. У него оторвало дно.

Президент России Владимир Путин ввел в Красноярском крае режим ЧС федерального уровня. На ликвидации последствий аварии вторую неделю трудятся 687 человек. Спасатели собрали уже 12,5 тысячи кубометров смеси топлива с водой.