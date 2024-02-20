Криминал 20 февраля 2024, 09:30 Замдиректора департамента МЧС проверят на крупное мошенничество РБК: глава «дочки» Ростеха Солодухин попросил прокуратуру проверить МЧС РИА «Новости»

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Следственный комитет России и Главную военную прокуратуру попросили проверить действия сотрудников департамента информационных технологий и связи МЧС и других учреждений при оценке госконтракта, связанного с системой «Безопасный город». К правоохранителям обратился глава дочерней компании Ростеха «Национальный центр информатизации» Константин Солодухин, сообщил РБК.

Он попросил провести проверку на предмет мошенничества в особо крупном размере, подделки документов и превышения должностных полномочий при оценке госконтракта в 2020 году на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений АПК „Безопасный город“».

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В нарушении закона Константин Солодухин заподозрил замдиректора департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова, сотрудника Центральной базы измерительной техники МЧС Дмитрия Белоконева, эксперта НИИ «Восход» Алексея Бабанина и других сотрудников этих учреждений. По мнению заявителя, из-за их действий государство понесло ущерб на сумму свыше 670 миллионов рублей.

Главная военная прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджета на научно-исследовательские работы для системы «Безопасный город». Тогда ущерб оценили в 620 миллионов рублей.